Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Данные о сотрудниках на удаленке предоставили более 180 тыс. компаний Москвы
Экономика
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Общество
Путин поручил направить комиссии в регионы с трудностями в оказании медпомощи
Армия
Минобороны испытало новую российскую противоракету
Мир
Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14

Путин прокомментировал повышение ставки НДФЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставка НДФЛ в размере 13% обоснованно держалась на этом уровне несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 28 октября.

Собрать и укрепить: рост налогов принесет в казну 2,6 трлн рублей
К первому чтению проекта бюджета в Госдуме в РЭУ им. Плеханова подсчитали фискальный эффект от повышения нагрузки

«Мы долго держали ставку в 13%. И, считаю, делали это вполне обосновано. В этой ситуации и по этому поводу, уверен, поступили правильно», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что решения по использованию средств от повышения ставки НДФЛ для лечения орфанных заболеваний детей должны быть прозрачными.

«Решения об использовании этих целевых средств в каждом конкретном случае, в отношении каждого ребенка должны быть максимально открытыми, прозрачными, и решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни», — сказал Путин.

21 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. При этом НДФЛ в размере 13% сохраняется для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

С соответствующим предложением выступил Путин в июне. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

Как показал опрос фонда «Общественное мнение», 63% россиян выступают за введение прогрессивной схемы налогообложения и только 26% не поддерживают эту инициативу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020