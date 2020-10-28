Путин прокомментировал повышение ставки НДФЛ

Ставка НДФЛ в размере 13% обоснованно держалась на этом уровне несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 28 октября.

«Мы долго держали ставку в 13%. И, считаю, делали это вполне обосновано. В этой ситуации и по этому поводу, уверен, поступили правильно», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что решения по использованию средств от повышения ставки НДФЛ для лечения орфанных заболеваний детей должны быть прозрачными.

«Решения об использовании этих целевых средств в каждом конкретном случае, в отношении каждого ребенка должны быть максимально открытыми, прозрачными, и решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни», — сказал Путин.

21 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. При этом НДФЛ в размере 13% сохраняется для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

С соответствующим предложением выступил Путин в июне. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

Как показал опрос фонда «Общественное мнение», 63% россиян выступают за введение прогрессивной схемы налогообложения и только 26% не поддерживают эту инициативу.