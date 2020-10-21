Госдума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивной налоговой шкале

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Об этом в среду, 21 октября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был инициирован правительством РФ и внесен в парламент в конце сентября. Он предусматривает повышение с 1 января 2021 года до 15% налоговой ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

«Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ от 8 июля 2020 года и направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями», — говорится в сообщении.

В июне президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

Как показал опрос фонда «Общественное мнение», 63% россиян выступают за введение прогрессивной схемы налогообложения и только 26% не поддерживают эту инициативу.