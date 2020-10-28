Онлайн-путеводитель по Заполярью запустили в Мурманской области

В Мурманской области заработал туристический портал, на котором собрана информация о достопримечательностях, главных культурных объектах, экскурсиях и маршрутах Заполярья. Он позволяет пользователям подобрать вариант для отдыха, предложить свой маршрут и попробовать себя в роли гида.

Платформу создали в рамках проекта цифровизации городского хозяйства «Умный регион». Пройдя по вкладке «Города и районы», посетители получают информацию об актуальных маршрутах, популярных локациях, узнают об отелях и ресторанах и городах региона.

В разделе «Путеводитель» содержится информация об услугах туристических компаний с их адресами, рейтингом, описание каждого туристического объекта. Об основных экскурсиях и афишах можно узнать, пройдя по одноименным вкладкам.

Как заявил региональный министр цифрового развития Иван Пархоменко, слова которого приводит ИА «Би-порт», цифровые технологии превращаются в главное направление стратегии развития культуры и туризма городов будущего, они способствуют интеграции туриста в городскую среду и помогают грамотно планировать свое путешествие.

Сейчас сайт доступен только на русском языке. В ближайшее время его переведут на английский и китайский.

28 октября глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о запуске чартеров в некоторые российские регионы в зимний и будущий летний сезоны. Среди них — Мурманская область.