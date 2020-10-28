Правительство завершило работу над единым планом достижения национальных целей

Правительство России завершило работу над единым планом достижения национальных целей. Об этом в среду, 28 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

«Мы его сейчас завершили, проработали. План определяет наши стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет, конкретные шаги по достижению целей, которые были определены в вашем указе», — доложил премьер.

Финансирование плана составит 12 трлн рублей в год, подчеркнул Мишустин, предложив переориентировать бюджетную систему страны для реализации целей, указанных в документе.

Персональную ответственность за достижения национальных целей будут нести все члены российского правительства, добавил глава правительства.

Мишустин отметил, что документ создавался максимально ориентированным на жизнь людей, и это должен почувствовать каждый гражданин страны.

«Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции», — заявил он.

О том, что правительство представит Путину до 30 октября доработанный проект единого плана достижения национальных целей на период до 2024 года и на период до 2030 года, стало известно 19 октября.

Указ о национальных целях развития до 2030 года российский лидер подписал 21 июля. Согласно документу, основными целями являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года, утвердив 13 национальных проектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.