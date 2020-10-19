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Правительство представит Путину доработанный план по достижению национальных целей

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Доработанный проект единого плана достижения национальных целей развития России на период до 2024 года и на период до 2030 года будет представлен президенту России Владимиру Путину до 30 октября. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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«В ближайшее время планируется обсуждение документа с ведущими деловыми объединениями страны. Доработанный проект единого плана до 30 октября будет представлен президенту», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел встречи с парламентариями и депутатами, а также с рабочими группами Госсовета для обсуждения проекта единого плана. Первый вице-премьер подчеркнул, что поступившие предложения будут рассмотрены и учтены в работе над окончательной редакцией документа.

«Единый план — это своего рода интерфейс между указом президента, содержащим общенациональные цели, и операционными документами, которыми руководствуется правительство в своей повседневной работе: госпрограммами или национальными проектами, федеральными проектами, дорожными картами и иными документами», — пояснил Белоусов.

Отмечается, что определены конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021–2024 годы и на 2030 год. По каждому из 25 целевых индикаторов сформирован комплекс основных мероприятий и предусмотрено финансовое обеспечение, работа над которым продолжается.

Указ о национальных целях развития до 2030 года президент России Владимир Путин подписал 21 июля. Согласно документу, основными целями являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года, утвердив 13 национальных проектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

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