Бывшего замглавы Минэнерго обвинили в пособничестве мошенникам

Бывшему замглавы Минэнерго России Вячеславу Кравченко предъявили обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в 2018 году. Об этом в среду, 28 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Утверждается, что экс-чиновника обвинили по статье о пособничестве в совершении преступления и мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Официального подтверждения данной информации нет.

В январе этого года источник агентства сообщал, что Кравченко задержали в рамках дела о мошенничестве. При этом летом 2018-го, еще будучи замглавы ведомства, Кравченко проходил свидетелем и давал показания по делу о шпионаже в отношении бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, передает агентство.

Цуркан была арестована 19 июня по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Как полагает следствие, в августе 2004 года Цуркан стала агентом, осуществляющим сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве обвиняемая получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества» и в сентябре 2015-го передала его спецслужбе.

Как полагает ФСБ, обвиняемая могла передавать сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и Донбасс. С информацией о поставке электроэнергии, как считают в ФСБ, Цуркан ознакомилась во время рабочей встречи с Кравченко, уточняет агентство.

Официальное обвинение Цуркан предъявили 28 июня, свою вину она не признала. Обвинение в окончательной редакции ей было предъявлено 21 ноября 2019 года.

16 января 2020-го Цуркан вышла на свободу после полутора лет ареста. Однако позже суд изменил меру пресечения, и в настоящее время она находится в СИЗО. 21 сентября Мосгорсуд продлил ее арест на полгода.

Кравченко был назначен на должность заместителя министра энергетики России в 2013 году. Ранее он являлся председателем правления «Совета рынка», а с 2004 по 2008 год работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ и в Министерстве промышленности и энергетики России.