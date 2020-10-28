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Названа дата виртуальной презентации нового Hyundai Tucson

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Корейская компания Hyundai проведет виртуальную презентацию кроссовера Tucson нового поколения 1 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 28 октября.

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Дизайн модели выполнен в стиле концепт-кара Vision T, который был представлен в 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе (США). Новый фирменный стиль бренда называется Parametric Dynamics. Фары машины визуально объединены с радиаторной решеткой трапециевидной формы.

Новый Hyundai Tucson получил оригинальные 19-дюймовые легкосплавные диски, длинный капот, широкие колесные арки. В салоне кроссовера появилась цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также кнопки вместо традиционного селектора передач.

Четвертое поколение Hyundai Tucson поступит в продажу с линейкой 1,6-литровых четырехцилиндровых бензиновых и дизельных двигателей. Коробки передач — механическая и семиступенчатый «автомат».

27 октября сообщалось, что Hyundai представила одноместный электрический кроссовер, который предназначается для детей.

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