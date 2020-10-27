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Hyundai выпустила деревянный кроссовер

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Корейская компания Hyundai представила одноместный электрический кроссовер, который предназначается для детей.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 27 октября, автомобиль разработан на базе концепта 45, который был представлен в 2019 году на Франкфуртском международном автосалоне (Германия).

Силуэт машины повторяет прототип 45. Кузов машины выполнен из дерева. Новинку укомплектовали двумя электродвигателями. Мощность силовой установки автомобиля пока не называется. При этом, по данным компании, автомобиль может ехать со скоростью 7 км/час.

Полностью рассекретить характеристики деревянного кроссовера Hyundai пообещал в ближайшее время.

14 октября сообщалось, что Hyundai планирует продавать в России онлайн не только новые, но и подержанные автомобили. Компания запустит специальную платформу по их подбору и покупке до конца года.

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