В Кремле не увидели необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса

Сегодня Россия не находится в ситуации, связанной с остановкой экономики, новых мер поддержки бизнеса вводить не планируется, заявил в среду, 28 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент момент [в России] нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Принятые меры обеспечили бесперебойность экономики. Поэтому в настоящий момент такой потребности нет», — сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что в стране каждая пятая компания не сможет платить налоги.

Ранее в среду директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев допустил, что Россия уже вышла на плато по коронавирусу. Однако возможная стабильность достаточно хрупкая, подчеркнул специалист.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что экономика столицы может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году. Поддержка бизнеса в период действия ограничений обошлась властям города в 85 млрд рублей, добавил он.

Весной 2020 года государство предприняло ряд мер для поддержки населения. В частности, речь идет о налоговых послаблениях, поддержке отдельных сфер бизнеса, изменении порядка начисления пособий по безработице и выплат на детей.

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