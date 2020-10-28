Духовно-просветительский центр «Просвещение Арктики» откроют в Воркуте

В Воркуте в декабре начнет работать духовно-просветительский центр «Просвещение Арктики». Об этом стало известно на встрече главы Коми Владимира Уйбы с архиепископом Воркутинским и Усинским Марком.

Владыка Марк рассказал главе республики о ходе строительства центра. По его словам, 15 декабря центр планируют сдать в эксплуатацию. Архиепископ также рассказал о возведении в городе храма-памятника святой великомученицы Варвары, пишет ИА «Комиинформ».

26 октября сообщалось, что спортивным школам Коми выделены деньги на покупку инвентаря. Школы смогли закупить оборудование для занятий плаванием, тяжелой атлетикой, лыжами, боксом и борьбой. На эти цели было перечислено более 10 млн рублей.