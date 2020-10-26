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Спортивным школам Коми выделили деньги на приобретение оборудования

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Спортивные школы Коми получили деньги на покупку спортивного инвентаря. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба. Таким образом, по его словам, республиканские власти поддерживают развитие спорта.

Так, школы закупили оборудование для занятий плаванием, футболом, тяжелой атлетикой, борьбой, лыжами и боксом. На эти цели власти выделили более 10 млн рублей.

Еще порядка 3 млн рублей получили школы, которые готовят спортивный резерв для сборных команд. Они расположены в Печоре, Ухте, Воркуте, Сосногорске и Сыктывкаре.

ИА «Комиинформ» уточняет, что в этом году на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» из бюджета было выделено порядка 73 млн рублей.

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