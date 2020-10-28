Глава минздрава Крыма пойдет работать в госпиталь для больных COVID-19

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко пойдет работать врачом в госпиталь, где лечат заболевших COVID-19. Об этом он сообщил в среду, 28 октября, на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Остапенко завил, что он — рядовой 40-тысячной команды медработников республики. Работать он будет в городской больнице № 7 в Симферополе, совмещая обязанности министра.

Как отметил глава минздрава региона, для работы в ковидных госпиталях привлекаются студенты и врачи из других регионов РФ.

Со своей стороны глава республики Сергей Аксенов одобрил решение министра.

Александр Остапенко с октября 2016 года возглавлял республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко в Симферополе. Министром здравоохранения его назначили 2 октября 2020 года.

Ранее в среду Аксенов заявил о росте в Крыму случаев заболевания COVID-19. Накануне был отмечен 251 случай инфекции.

В России с начала распространения коронавируса выявили 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, скончались 26 935 человек, вылечился 1 171 301 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.