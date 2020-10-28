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Аксенов заявил о росте случаев COVID-19 в Крыму

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В Крыму второй день подряд наблюдается рост случаев заболевания COVID-19. Об этом 28 октября сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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«За 27 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 54 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 184 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай — завозной с территории Украины», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

В ходе заседания оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса Аксенов заявил, что власти не намерены вводить новые ограничения без указаний федерального центра.

«Работа отраслей никаких ограничиваться не будет. Подходим индивидуально к ситуации. В школьных каникулах ничего не меняем. Все как было, идет в штатном режиме, ничего не предпринимаем, если не будет никаких прямых указаний из федерального центра по конкретным мерам», — сказал он.

Днем ранее было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором регионам порекомендовали запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, а именно с 23:00 до 6:00.

Этим же документом россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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