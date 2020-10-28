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Устроивших акцию в трамвае группу антимасочников в Барнауле отдали под суд

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Суд в Барнауле рассмотрит дело против группы жителей, которые массово отказались надевать медицинские маски в трамвае. Об этом в среду, 28 октября, заявили «Интерфаксу» в пресс-центре главного управления МВД по Алтайскому краю.

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Как рассказали агентству, 17 человек зашли в трамвай группами на двух остановках без средств индивидуальной защиты, а на просьбу кондуктора надеть маски они начали агрессивно реагировать, возмущаться, снимали все на телефоны и отказывались покидать общественный транспорт. В результате действий этой группы жителей движение трамваем было заблокировано.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили эту группу в отдел для составления протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).

Кроме того, в отношении одного из нарушителей был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3. 1 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). Отмечается, что все материалы были направлены в суд.

Накануне было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровел 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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