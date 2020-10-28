В США заявили об отставании от РФ и Китая в военных технологиях

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, Вашингтон не станет сокращать свои военные расходы, в частности, из-за успехов России в развитии нового вооружения, заявил исполнительный директор американского концерна Raytheon Technologies Грегори Хейс.

По его словам, сокращение военных расходов было бы нелепым, так как Штаты уже уступают в некоторых технологических вопросах России и Китаю которые добились видимых успехов.

«Мы уступили свое технологическое преимущество китайцам и в некоторых случаях россиянам, поэтому нам требуется вкладывать больше долларов в развитие ряда новейших технологий», — сказал глава Raytheon в интервью CNBC 28 октября.

Хейс отметил, что Джо Байден, которые ранее был и сенатором и вице-президентом, всегда обладал «здравым подходом» к национальной обороне и выступал за взаимодействие демократов и республиканцев в этих вопросах.

Как напоминает телеканал, нынешний президент США Дональд Трамп увеличил финансирование Пентагона с 2018 по 2020 год с $700 млрд до $730 млрд.

Накануне Трамп на выступлении перед избирателями заявил, что Россия и Китай завидуют военной мощи США, так как страна обладает уникальным и «самым мощным» оружием.

Тем не мене ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от Москвы и Пекина в вопросе создания гиперзвуковых вооружений.