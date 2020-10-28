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Трамп заявил о завидующей американской мощи России

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Россия и Китай завидуют военной мощи США, заявил американский лидер Дональд Трамп 27 октября в ходе выступления в Вест-Салиме, в штате Висконсин.

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На встрече с избирателями Трамп в очередной раз сообщил о наличии у Вашингтона «самого лучшего вооружения».

«Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме», - сообщил Трамп, выступление которого транслировал FoxNews.

При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что применять это оружие не придется.

Ранее в октябре Трамп заявил, что после создания нового вооружения США стали самой мощной державой и намерены выстраивать мир с позиции силы.

3 ноября состоятся выборы президента США, согласно последним опросам Трамп в некоторых штатах заручился поддержкой большего числа американцев, чем его соперник демократ Джо Байден.

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