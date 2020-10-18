США хотят выстраивать мир с позиции силы после получения нового оружия

После создания новых вооружения США стали «самой мощной» державой и намерены встраивать мир с позиции силы, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Висконсине.

18 октября Трамп в очередной раз заявил, что Россия, Китай, КНДР и другие страны «завидуют» Штатам, которые якобы получили оружие, не имеющее аналогов в мире.

«У нас сейчас самые мощные [вооруженные силы]. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда не придется его применять, но мы установим мир с позиции силы», — сказал Трамп, выступление которого транслировал телеканал FoxNews.

Еще в феврале Пентагон заявлял о неспособности американской ПРО перехватить российские гиперзвуковые ракеты, а американские военные признавали свое отставание от РФ и Китая в создании такого вида оружия.

Спустя несколько месяцев Трамп заявил, что Штаты приступили к созданию «супер-пупер-ракет», которые будут страшнее российских.

Позднее СМИ сообщили, что будущая американская гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW сможет развивать скорость в 6,5-8 Махов и будет способна за 10–12 минут поразить цель на расстоянии в 1600 км.

В июне президент России Владимир Путин заявил о разработке контргиперзвуковых ракет. По его словам, средства перехвата появятся у РФ раньше, чем у других стран «гиперзвук».