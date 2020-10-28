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На острове Русский обнаружили останки ихтиозавра

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Останки, предположительно, ихтиозавра были найдены на острове Русский во Владивостоке, сообщил 28 октября руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.

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Находку обнаружили участники образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» накануне. Специалисты заметили отпечатки ребер и фрагменты костей на расколовшейся в результате тайфуна «Майсак» горной породе. Ученые подтвердили, что это ихтиозавр.

Болотский прибыл из Благовещенска во Владивосток для проведения ряда исследований на месте обнаружения останков. Отмечается, что часть породы уже извлекли и транспортировали в Приморский океанариум.

«Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части (древних обитателей) находили от Магадана до юга Приморья — но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, есть вероятность обнаружить на месте находки самую важную часть скелета — череп. Однако эксперт допустил, что голову рептилии «могли оторвать еще 220 млн лет назад».

При этом Болотский напомнил, что первый ихтиозавр был обнаружен на острове Русский в 2014 году. Тогда ученые выяснили, что найденная рептилия не была активным хищником.

В марте ульяновские ученые сделали томографию черепа ихтиозавра, найденного в Сенгилеевском районе. В данный момент специалисты готовят описание доисторической рептилии, обитавшей на территории современной Ульяновской области.

Ихтиозавры существовали в течение почти всего мезозоя 250–94 млн лет назад, наибольшего расцвета достигли в юрский период, пока в меловой период их не сменили плезиозавры. По одной из версий, они произошли от какой-то наземной группы рептилий. Ихтиозавров часто сравнивают с дельфинами, которые также вернулись в море, однако ихтиозавры больше похожи на рыб, только дыхание они сохранили воздушное.

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