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Томографию черепа ихтиозавра сделали в Ульяновске

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Фото: Ундоровский палеонтологический музей/undor-muz.ru
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Ульяновские ученые сделали томографию черепа ихтиозавра, найденного в Сенгилеевском районе. Готовится переописание доисторической рептилии, обитавшей на территории современной Ульяновской области.

Первое описание ихтиозавра Leninia stellans составили в 2013 году и опубликовали в издании Кембриджского университета. Скелет был обнаружен в нижнемеловых отложениях, отмечает 1ul.ru. Материал, взятый за основу первого описания Leninia stellans, является экспонатом Ульяновского областного краеведческого музея — это лишь фрагмент черепа. Переописание будет основано на данных о целом скелете рептилии. Сам скелет разместят в экспозиции Ундоровского палеонтологического музея.

Ихтиозавры существовали в течение почти всего мезозоя 250–94 млн лет назад, наибольшего расцвета достигли в юрский период, пока в меловой период их не сменили плезиозавры. По одной из версий, они произошли от какой-то наземной группы рептилий. Ихтиозавров часто сравнивают с дельфинами, которые также вернулись в море, однако ихтиозавры больше похожи на рыб, только дыхание они сохранили воздушное.

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