Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

Роспотребнадзор предписал россиянам с 28 октября носить маски в местах массового пребывания людей. Соответствующий документ опубликован 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении уточняется, что таким местом может считаться территория, где одномоментно могут находиться более 50 человек. Также носить защитные маски необходимо в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, ведомство обязало регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения.

В этот же день в эфире телеканала «Россия-24» глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что новые меры необходимы, чтобы не допустить негативного сценария распространения инфекции. Она отметила, что 85% заболевших COVID-19 нарушали правила профилактики, не носили масок, не мыли руки.

По мнению терапевта-иммунолога Владислава Жемчугова, введение всеобщего масочного режима должно замедлить распространение короновируса и помочь снизить нагрузку на медиков.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России на утро вторника зарегистрировано 1 531 224 случая коронавируса, скончались более 26,2 человек, выздоровели 1 146 096 пациентов.

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