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В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

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За последние сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием во вторник, 27 октября.

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Таким образом, общее число умерших в столице достигло 6 758 человек.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 3269 пациентов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе за прошедшую неделю темпы по выявляемости коронавируса снизились в 10 раз.

Также, по словам градоначальника, динамика загрузки коечного фонда уменьшилась в пять раз. Он отметил, что таким результатам способствуют введенные в столице меры против коронавируса.

В столице на фоне роста заболеваемости коронавирусом был введен ряд предупредительных мер, в том числе приостановлен льготный проезд для пенсионеров, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьники с 6-го по 11-й класс учатся дистанционно. В ночных клубах и барах столицы действует система идентификации посетителей по QR-коду.

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