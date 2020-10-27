Суд арестовал обвиняемого в убийстве преподавателя вуза в Петербурге

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в убийстве преподавателя биохимии одного из вузов города. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Срок меры содержания под стражей Артема Беленко по 25.12.2020», – отметили в пресс-службе, передает РЕН ТВ.

По данным следствия, вечером 22 октября подозреваемый и 33-летняя преподавательница Санкт-Петербургского технологического университета находились в квартире одного из домов по улице Димитрова. На почве личной неприязни 36-летний мужчина задушил свою знакомую, а затем, чтобы получить доступ к ее смартфону, отрезал убитой большой палец правой руки.

Об обнаружении тела женщины стало известно 26 октября. По данным правоохранителей, у погибшей повреждена шея и отрезана фаланга пальца. Сообщалось, что следователи задержали подозреваемого в убийстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выясняются все обстоятельства расправы над женщиной.