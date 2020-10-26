В Петербурге убили преподавателя вуза и отрезали ей палец

Преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического университета нашли убитой и с отрезанным пальцем. Об этом 26 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело преподавателя биохимии 1986 года рождения обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца», — рассказали агентству.

По предварительной версии, палец отрезали для того, чтобы получить доступ к смартфону убитой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее, 29 сентября, напротив «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге всплыл мешок с расчлененным телом. Мешок с расчлененным трупом, на котором отсутствовали голова и руки, прибило к берегу. О происшествии уведомили полицию.