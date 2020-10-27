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Больных COVID-19 в Омске 10 часов возили на «скорой» из-за отказов больниц

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В Омске сотрудники скорой помощи целый день возили по городу пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, так как их не принимала ни одна из больниц. Об этом 26 октября сообщил портал Город55.

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По его данным, больных COVID-19 за 10 часов не положили ни в одну из больниц города. При этом больные находились в тяжелом состоянии, они не могли самостоятельно дышать. У одного их них поражение легких составляло 70–80%. Поэтому для кислородной поддержки врачи скорой истратили четыре кислородных баллона.

Под конец дня машины скорой помощи подъехали к зданию регионального Минздрава. После этого корреспонденту издания сообщили, что пациентов разместили в БСПМ № 2.

Накануне сообщалось, что Росздравнадзор инициировал проверку качества оказания медицинской помощи пожилой женщине в Курганской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась из-за несвоевременного лечения. Пенсионерка целую неделю не могла дождаться анализа на COVID-19. В этой связи женщине отказывали в госпитализации, хотя ее состояние ухудшалось. Через несколько дней после того, как пенсионерка легла в больницу, она скончалась.

По состоянию на 27 октября, в Омской области зафиксировано 15 006 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 402 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 11 917 пациентов.

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