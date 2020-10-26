В Курганской области проверят оказание медпомощи скончавшейся от COVID-19 женщине

Росздравнадзор инициировал проверку качества оказания медицинской помощи пожилой женщине в Курганской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась из-за несвоевременного лечения. Об этом в понедельник, 26 октября, пишет ведомство в своем официальном канале в Telegram.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области проверит качество оказания медицинской помощи пожилой женщине с сахарным диабетом, которая скончалась от коронавирусной инфекции. По сообщениям СМИ, помощь пациентке была оказана несвоевременно», — говорится в сообщении.

Как пишет Znak, 76-летняя женщина из Харбина целую неделю не могла дождаться анализа на COVID-19. В этой связи пенсионерке отказывали в госпитализации, хотя ее состояние ухудшалось Только после того, как ее супруг лично приехал в поликлинику, пожилая женщина узнала о положительном результате на инфекцию и легла в больницу.

«Все последующие дни мы звонили в эту больницу, узнавали, как самочувствие мамы. Доктора нам говорили, что лечат как могут, но персонала не хватает и ситуация ухудшается. 17 октября мама умерла», — рассказал сын погибшей Денис Еремин.

Он выразил уверенность, что летального исхода можно было избежать, если бы результаты теста поступили чуть раньше, а Еремину как пациента с сахарным диабетом сразу же могли подключить к аппарату ИВЛ. В этой связи житель Курганской области написал письмо в администрацию президента России с просьбой провести проверку и повлиять на происходящее в регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также в связи организацией медицинской помощи населению.

14 мая в московской ГБ № 15 скончался 75-летний Евгений Печурин, которого врачи скорой якобы бросили у подъезда.

2 мая стало известно, что дочь пенсионера Елена обратилась в СК с просьбой провести проверку действий врачей больницы № 36, которые после выписки ее отца с подтвержденным коронавирусом доставили его домой, но якобы бросили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.

Тогда в столичном депздраве отмечали, что мужчина получил в больнице всю необходимую терапию, передвигался самостоятельно и был доставлен домой спецтранспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм. При этом на следующий день пенсионера снова госпитализировали.

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