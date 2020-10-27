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Парламент востока Ливии обвинил ПНС в нарушении договора о перемирии
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Парламент востока Ливии обвинил ПНС в нарушении договора о перемирии

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Палата представителей Ливии обвинила 27 октября заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) в нарушении соглашения о прекращения огня, подписанного в Женеве.

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«Мы осуждаем нарушение соглашения со стороны ПНС подписанием [меморандума] с Катаром, заявляем, что мы не сядем за стол переговоров с [главой Высшего госсовета Ливии] Халедом Мишри и его исламским обществом, включенным в террористический список палатой представителей», — цитирует «РИА Новости» заявление парламента.

МВД Катара подписало в понедельник с министром внутренних ПНС Фатхи Али Башагой меморандум о сотрудничестве с целью укрепления безопасности в Ливии.

Участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве 23 октября достигли соглашения о прекращении огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достигнутое соглашение о прекращении огня в Ливии может стать основой для мира и стабильности в стране.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона рассматривает подписание соглашения как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося кризиса в ливийском государстве, пишет «Газета.ру».

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

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