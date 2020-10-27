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Рыболовецкое судно загорелось в мурманском порту

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Находящееся на ремонте в мурманском порту рыболовецкое судно «Таврический» загорелось во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области 27 октября.

«По оперативной информации, рыболовецкое судно «Таврический» находилось на ремонте у причала № 9 мурманской судоверфи на улице Подгорной. Экипаж судна три человека, они все эвакуированы», — сказали ТАСС в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет. Зона пожара составляет 30 кв. м — горят две каюты и мастерская.

К ликвидации возгорания привлечены два звена газодымозащитной службы, пожару присвоена первая категория сложности. Кому принадлежит судно, уточняется.

24 октября произошел взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем под российским флагом. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По данным МЧС, оно было в исправном состоянии. На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы, трое пропали. Позже в ходе осмотра танкера были обнаружен предполагаемые останки членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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