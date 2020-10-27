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Останки людей обнаружили в ходе осмотра танкера «Генерал Ази Асланов»

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Предполагаемые останки членов экипажа обнаружили в ходе осмотра танкера «Генерал Ази Асланов». Об этом сообщила 27 октября старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

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«В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», — приводит ТАСС слова Марковской.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По данным МЧС, оно было в исправном состоянии. На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы и трое пропали.

В результате происшествия судно получило пробоину выше ватерлинии. На данный момент оно отбуксировано на якорную стоянку в район порта Кавказ, где его осмотрят водолазы.

Кроме того, позднее были опубликованы кадры последствий взрыва на танкере. По предварительным данным, там сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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