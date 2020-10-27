Врача ростовского COVID-госпиталя обвинили в отказе принимать больных

Заведующий реанимационным отделением 20-й больницы Ростова-на-Дону, где погибли 13 пациентов на ИВЛ, Борис Розин неоднократно отказывал тяжелым больным в оказании медицинской помощи. Об этом во вторник, 27 октября, заявила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова в ходе пресс-конференции.

«Публикации в СМИ так или иначе идут вокруг заведующего реанимационным отделением (20-й больницы) Розина Бориса Григорьевича. В то же время хочу отметить, что еще в августе текущего года проверкой, проведенной управлением здравоохранения города, было установлено, что заведующий реанимацией отказывал в приеме тяжелых больных в отделение реанимации, фактически отказывал в оказании медицинской помощи», — отметила она.

По словам замглавы администрации, после проведенной проверки Розин сразу ушел на больничный, а затем — в длительный отпуск, где он сейчас и находится. Кожухова указала, что при этом он продолжал посещать отделение, не регистрируясь в соответствующих журналах и тем самым нарушая технику безопасности и должностные инструкции.

О смерти 13 пациентов коронавирусного госпиталя при Городской больнице № 20 Ростова-на-Дону стало известно 21 октября.

По информации портала 161.ru, это произошло 11–12 октября. Журналисты сообщили, что погибшие задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ. Пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.

В ростовском управлении здравоохранения подтвердили информацию о том, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов, добавив, что причина их смерти «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы».

Кожухова тогда опровергла данные о смерти пациентов из-за сбоя подачи кислорода. Также начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая на пресс-конференции 26 октября заявила, что проверка по факту гибели пациентов с коронавирусом в госпитале № 20 не выявила перебоев в поставке кислорода в медицинское учреждение.