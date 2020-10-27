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X5 Retail Group откроет жесткие дискаунтеры «Чижик»

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Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», откроет сеть жестких дискаунтеров «Чижик». Об этом во вторник, 27 октября, сообщил директор по стратегии группы Владимир Салахутдинов в ходе «Дня инвестора».

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«Это магазины в формате «жесткого дискаунтера». Начнут открываться уже на этой неделе. Первый магазин откроется в четверг на улице Долгопрудной в Москве. Пока мы откроем только несколько пилотных магазинов в этом году, в следующем планируем развитие до 45–50 магазинов», — сказал Салахутдинов.

Салахутдинов отметил, что ассортимент магазинов не превысит 800 уникальных наименований, при этом 60% будет приходиться на собственные торговые марки.

«Это будет не так на старте, но на горизонте мы выйдем на эти цифры. Это также магазины небольшой площади — 200–250 кв. м», — добавил Салахутдинов.

Жесткими дискаунтерами называются магазины с более низкими ценами, чем в обычных дискаунтерах, малой торговой площадью, минимумом персонала и минимальным ассортиментом.

Ранее, 23 октября, в Москве открылся первый магазин «Пятерочка» без кассиров. В новом магазине объединены различные инновационные решения и разработки компании, такие как кассы самообслуживания, электронные ценники, система самостоятельной оплаты покупок экспресс-скан.

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