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Власти Турции могут закрыть страну для туристов в ближайшее время

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Правительство Турции рассматривает возможность ограничения международных поездок из-за увеличения количества заразившихся COVID-19, страну могут закрыть для туристов в ноябре или декабре. Об этом во вторник, 27 октября сообщает издание Daily Hürriyet.

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По данным издания, власти Турции начали разрабатывать новые меры для местных жителей и путешественников, которые планируют ввести в ноябре и декабре. Ограничения коснутся в первую очередь крупных туристических центров, а также Стамбула.

«Борьба со вспышкой — динамичный процесс. Новые решения могут быть приняты в зависимости от событий, связанных со вспышкой. В рамках этого процесса некоторые меры могут быть приняты, а другие могут быть отменены», — говорится в сообщении.

Планируется ограничить мероприятия с массовыми скоплениями людей, ввести комендантский час по выходным.

Кроме того, власти обсуждают предложения о введении ограничений на следующем этапе на междугородние и международные поездки в качестве средства для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Введение новых мер будет обсуждаться на заседании научного совета министерства здравоохранения страны, которое должно состояться 28 октября.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве не будут закрывать ночные клубы и бары после рекомендации Роспотребнадзора об ограничении работы общепита с 23:00 до 06:00. Власти полагают, что сейчас в мегаполисе наблюдается значительное снижение темпов прироста новых случаев коронавируса, поэтому дополнительные меры по закрытию каких-либо секторов экономики будут излишними.

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