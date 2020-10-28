Свести с рельс: зачем нужен запрет на импорт колес из Украины

Украинская компания «Интерпайп» продолжает поставлять в Россию железнодорожные колеса в обход санкций в отношении ее владельца Виктора Пинчука. Об этом пишет «Коммерсант». Поставки ведутся через иностранные и российские компании, не связанные с украинским бизнесменом напрямую, но имеющими к нему отношение. При этом власти в России обсуждают полный запрет импорта колес из Украины — он несет риски для железнодорожной отрасли и ослабляет отечественных производителей. Подробнее — в материале «Известий».

Мимо санкций

Украинский предприниматель Виктор Пинчук был включен в список российских санкций в 2018 году. Его личные и бизнес-счета могут быть в любое время заблокированы, а вывод капитала из России запрещен.

После введенных ограничений его компания по производству железнодорожных колес и бесшовных труб «Интерпайп» сменила канал поставок. По сведениям источников «Коммерсанта», сейчас продукция попадает в Россию через нескольких посредников : эмиратские компании Salita Systems FZE и «Глобал трейд партнерс», израильскую S.I. Group Consort Ltd и российскую «Лесстройторг».

Помимо этого, «Интерпайп» поставил в Турцию свои первые премиальные трубы с безмуфтовым соединением UPJ-F, а также рассчитывает принять участие в тендерах по обеспечению своей продукцией недавно открытого газового месторождения в стране .

Его разработка не в интересах России — найденный в Черном море газ может полностью лишить «Газпром» крупного турецкого рынка. Поставки топлива с месторождения пока под вопросом, они могут начаться в 2023 году, и когда это произойдет, Москве придется задуматься, как перенаправить объемы в Европу по «Турецкому потоку».

При этом украинские санкции перекрывают поставки в страну продукции российских компаний или ограничивают ведение бизнеса. К примеру, в мае железные дороги Украины запретили принимать на свою инфраструктуру вагоны, которые укомплектованы колесными парами от двух компаний из Китая. Колеса этих китайских заводов поставляются в Россию с 2018 года, то есть они стоят и на российских вагонах.

Железнодорожная отрасль — не единственный пример. Ранее Украина запретила импорт российского цементного клинкера, не разрешила ввозить автомобили из России и другие товары.

Обсуждение инициативы

За 2019 год выручка российской дочерней компании «Интерпайпа» от реализации колес была нулевая, но по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Украина остается для России крупным поставщиком . В прошлом году импорт частей подвижного состава из Украины в страны ЕАЭС составил $355 млн в стоимостном выражении и 161 тыс. т — в объеме. На Россию пришлось 72%.

В начале октября РБК писала, что полный запрет на импорт украинских колес уже обсуждается в правительстве. С таким предложением, по данным источника издания, выступил Минтранс. Отмечалось, что решение примут до конца 2020 года.

Эта идея, очевидно, в интересах российской экономики в целом. Закупка частей подвижного состава из-за рубежа хуже, чем поддержка своего производства: не создается высокотехнологическая продукция, не появляются рабочие места, не растут отчисления в бюджет за счет загрузки отечественных мощностей по всей цепочке. Речь не только о колесах, но и о производстве стальных заготовок, добыче угля и железной руды, потреблении энергоресурсов.

— Ограничение импорта украинских колес позволит поддержать российскую экономику, сохранить рабочие места на предприятиях, повысить поступления финансовых средств в государственный бюджет. Это особенно важно в условиях непростой экономической ситуации в стране. Опасения, что такая мера приведет к росту стоимости цельнокатаных колес на российском рынке, на мой взгляд, необоснованны, — сказал «Известиям» исполнительный директор Союза вагоноремонтных предприятий Дмитрий Лосев.

Перспективы запрета

По данным Института проблем естественных монополий (презентация есть в распоряжении «Известий»), экономические показатели на этом рынке снижаются на фоне пандемии COVID-19. В январе–апреле 2020 года погрузка цельнокатаных колес в России составила 407 тыс. т — на 4,4% меньше, чем в этот же период в прошлом году. Грузооборот сократился на 5,6%. Кроме того, на 19,8% упала потребность в колесных дисках для новых грузовых вагонов.

Как отмечается в материалах ИПЕМ, в 2021 году потребности для производства грузовых вагонов сократятся на 49,1%. Железнодорожной отрасли понадобится 1,47 млн колесных пар, а производители выпустят 2,13 млн. Профицит составит 661 тыс. штук.

В связи с этим российским компаниям особенно нужны гарантии востребованности их продукции и длинные контракты. Рынок цикличный: после падения наступит рост, и отечественные производители готовы обеспечить потребность в колесах в полном объеме. Для наращивания мощностей и планирования производства необходима уверенность в будущем.

Украинские компании, отмечают источники на рынке, работают через посредников только по коротким контрактам — это ненадежная и нестабильная ситуация.

Сейчас в отношении колес из Украины действуют антидемпинговые пошлины, которые составляют 34,22% от их стоимости. ЕЭК ввела их в 2018 году, затем на год отменила из-за дефицита продукции и в июне 2020-го возобновила снова.

В России колеса производят две компании — ОМК и Evraz. Их мощности — соответственно 850 тыс. и 510 тыс. штук в год. Казахстанский «Проммашкомплект» обеспечивает поставки на рынок стран Евразийского экономического союза в объеме 200 тыс. штук в год. Кроме украинского «Интерпайпа» части для подвижного состава в страну поставляли и две компании из Китая — те самые, против которых Киев ввел санкции в мае. Но объем их поставок небольшой: с начала 2020-го — около 150 тыс. К тому же две фирмы, занимающиеся ремонтом вагонов, перестали закупать китайские колеса из-за решения Украины. Если в России запретят импорт от «Интерпайпа», то отечественная железнодорожная отрасль может вполне рассчитывать на своих производителей.

По словам Дмитрия Лосева, дефицитом это не грозит — отрасль справится, особенно учитывая временное сокращение спроса.

— Объем поставок украинского производителя на российский рынок оценивается в 200 тыс. колес в год. Поэтому даже в случае ограничения импорта отечественные потребители будут обеспечены необходимым количеством цельнокатаных колес российского производства.