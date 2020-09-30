Эффект «Платона»: дальнобойщикам нужно больше федеральных дорог

Протяженность федеральных трасс в ближайшие пять лет вырастет более чем на треть. К существующей сети длиной более 50 тыс. км прибавится около 20 тыс. км дорог. Грузоперевозчики отмечают, что качество и содержание магистралей после перевода в федеральную собственность становятся заметно лучше, в том числе за счет средств от государственной системы «Платон». Эксперты и логистические компании предлагают расширить список передаваемых «регионалок» наиболее востребованными для грузовых перевозок дорогами, которые связывают логистические и распределительные центры. По их мнению, это позитивно скажется на скорости доставки товаров и продуктов, снизит расходы на ремонт грузовиков и повысит безопасность дорожного движения. Такое обращение в Минтранс России уже подготовил Межотраслевой экспертный совет по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС), рассказал «Извес­тиям» председатель объединения Борис Рыбак.

Очевидная причина

Грузоперевозчики поддерживают планы правительства по переводу порядка 20 тыс. км из региональных в федеральные дороги.

— Самая очевидная причина в том, что за изменением статуса следует постепенное улучшение состояния автотрасс, — пояснил председатель МОЭС Борис Рыбак. — Этот вывод мы сделали на основе опыта, и ранее практически «убитые» региональные трассы передавались в федеральную собственность, после чего были быстрее отремонтированы и на их содержание тратится больше средств. Это связано в том числе с финансированием их ремонта и расширения за счет средств дорожного фонда, которые владельцы грузовиков вносят через госсистему «Платон».

По его словам, перевозчики предлагают включить в федеральные дороги еще больше региональных, которые связывают логистические центры и от состояния которых зависит скорость доставки продуктов и товаров первой необходимости.

МОЭС подготовил соответствующее обращение в Минтранс России на основе аналитического доклада экспертов Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ), представителей крупнейших логистических компаний и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Фото: пресс-служба Росавтодора

О необходимости уделять особое внимание трассам, которые передаются из региональной в федеральную собственность, ранее «Извес­тиям» говорил и управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян.

— Они десятилетиями не получали должного финансирования, и многие находятся в плачевном состоянии, — отмечал он. — При этом это важные трассы, связывающие региональные центры. Для ретейла, например, от нормативного содержания этих дорог зависит скорость доставки товаров первой необходимости. Их быстрое восстановление позволит перераспределить потоки и частично разгрузить существующие федеральные дороги.

Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) также предложил провести дополнительную оценку состояния региональных дорог с привлечением крупнейших транспортных и логистических компаний.

— Целесообразно при участии бизнеса определить наиболее востребованные с точки зрения логистики и экономики транспортно-логистические и распределительные центры и состояние подъездных путей к ним, — пояснила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. — Чаще всего это именно региональные трассы, которые сейчас недофинансируются и требуют улучшения содержания и ремонта. Приведение в порядок таких трасс положительно повлияло бы и на скорость доставки, и на снижение расходов на ремонт транспортных средств, и, самое главное, на безопасность дорожного движения. Именно такие дороги в первую очередь необходимо передавать в федеральную собственность.

Результат в первую очередь

В плане увеличения охвата дорог российский «Платон» повторяет судьбу немецкого родоначальника систем взимания платы с грузовиков «Толл Коллект». Она начала работать в Германии в 2005 году на 15 тыс. км автомагистралей, а в 2018 году распространилась на трассы общей протяженностью 52 тыс. км, став самой большой в мире и обогнав в этом показателе «Платон». Эксперты отмечают, что расширение подобных систем положительно сказывается на увеличении количества отремонтированных дорог и не влияет на цены перевозимой продукции.

По расчетам члена МОЭС, заведующего отделом управления перевозками грузов автомобильным транспортом НИИ автомобильного транспорта Ивана Батищева, влияние платы за федеральные дороги по системе «Платон» на конечную стоимость основных видов промышленной и продовольственной продукции выражается в сотых долях процента (максимальное увеличение — на 0,03–0,05%), а для дорогостоящих товаров — тысячные доли процента. Расчеты касаются только продукции, перевозимой автомобилями по федеральным дорогам, протяженность которых составляет 5% от всех дорог в стране.

«Системы компенсации ущерба автодорожной сети от проезда большегрузов применяются практически во всех европейских государствах и многих других странах мира, что способствует обеспечению сохранности автодорожной сети, мостовых сооружений и инфраструктуры», — отмечается в докладе МОЭС.

Фото: пресс-служба Росавтодора

При этом перевозчики настаивают на продолжении усиления контроля за нарушителями, которые не вносят плату за федеральные дороги.

— Совершенствование госсистемы «Платон» — важный элемент развития дорожной сети и всего рынка. Честным перевозчикам необходимы справедливость и равные условия. Мы видим положительные результаты работы Росавтодора, Ространснадзора и оператора «Платона» после создания единого центра автоматической фиксации нарушений. Они перед нами регулярно отчитываются. Но эта работа должна максимально усиливаться, чтобы рынок и дальше обелялся, что выгодно всем законопослушным предпринимателям, — заключил Борис Рыбак.

Генеральный директор компании — оператора госсистемы «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Антон Замков в интервью «Извес­тиям» отмечал, что в ближайшие несколько лет контрольная инфраструктура системы должна пополниться 30 автомобилями и 155 дополнительными рамными конструкциями, круглосуточно фиксирующими проезд грузовиков с помощью специальных сканеров и камер, выявляющих перевозчиков-нарушителей.

— Помимо этого мы разработали и успешно протестировали новое решение для машин контроля. Их сканеры и камеры фотофиксации позволяют одновременно выявлять нарушителей в обоих направлениях движения, захватывать потоки с большим количеством полос. Такая технология отвечает запросам грузоперевозчиков, которые требуют усилить контроль за нарушителями, закрывающими номера грузовиков, — пояснял Замков.

Обратная связь

По данным пресс-службы «Платона», на сегодня в госсистеме зарегистрировано почти 1,4 млн грузовиков, из которых свыше 320 тыс. принадлежат иностранным перевозчикам. В дорожный фонд владельцы большегрузов перечислили 120 млрд руб­лей. Эти средства позволят до 2022 года построить и отремонтировать более 130 мостов и 3,5 тыс. км дорог. На днях на федеральной трассе Р-22 «Каспий» завершился капитальный ремонт путепровода через реку Лапоток в Рязанской области, ставшего частью мостов «Платона». Ранее на этой же автодороге восстановили мост через реку Хупта. В середине сентября, как сообщает Росавтодор, был открыт после капремонта мост в Волгоградской области на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Средства от «Платона» позволили завершить эти работы с опережением графика.

Грузоперевозчики сами выбирают, какие дороги необходимо отремонтировать по платоновской программе. Уже более 5 тыс. владельцев грузовиков проголосовали на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

— Такая обратная связь обеспечивает их личное участие в распределении средств от системы «Платон» на ремонт автотрасс. Кстати, владельцы грузовиков отмечают не только федеральные дороги, но и, например, проезды к дому или стоянке. И это несмотря на то, что сами перевозчики указывают: средства от «Платона» должны идти исключительно на федеральные трассы, за которые они вносят покилометровую плату, — рассказал координатор проекта, депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

Фото: пресс-служба Росавтодора

— Мы видим улучшение качества трасс, попавших в более ранние проекты, — отмечали ранее в пресс-службе одной из крупнейших российских логистических компании «Деловые линии». — Если сбор обратной связи о повреждениях дорог и мостов через профильные порталы позволяет оперативнее определить препятствия для качественной работы транспортной компании, то это хорошая практика.

Представитель «Деловых линий» подчеркивал, что для грузоперевозчиков в первую очередь важен результат работы уплаченных в систему средств, а им как раз является улучшение дорожной инфраструктуры.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что было бы интересно, чтобы средства от «Платона» выделили исключительно на одну-две федеральные трассы, которые на сегодня сильнее отстают от нормативного содержания или на которые больше жалоб от автомобилистов и перевозчиков.

— Чтобы эти дороги полностью ремонтировались, увеличивалось количество полос, стоянок для фур. И далее постепенно платоновские допсредства шли бы на другие трассы целиком. Это показательнее, да и перевозчики смогли бы на конкретных примерах оценить результаты работы системы, — считает он. — Здесь можно было бы использовать специальные датчики, измеряющие вибрацию машины для оценки качества полотна. На основе этого можно было бы создать интерактивную карту состояния дорог, чтобы как минимум раз в год по трассам проезжали спецавтомобили и обновляли статистику. Это как «гугломобили» с фотокамерами для обновления панорам улиц, только с устройствами для анализа дорожного полотна.