В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла выборы президента США не из-за вмешательства России. Об этом 27 октября заявил бывший министр иностранных дел Германии, председатель «Атлантического моста» Зигмар Габриэль.

«Демократы, возможно, еще более жесткие противники России, потому что внутри демпартии есть значительная часть, которая верит, что Хиллари Клинтон из-за вмешательства [президента России] Владимира Путина проиграла на последних президентских выборах, что я считаю большим заблуждением <…> Это гарантировано не было причиной, по которой она проиграла», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 22 октября, стало известно, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем рассекречивании документов, оспаривающих вывод разведывательного сообщества 2017 года о том, что Россия действовала, чтобы помочь ему избраться в 2016 году.

7 октября Трамп сообщил, что распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией, а также о скандале с электронной почтой бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон.

Шеф нацразведки США Джон Рэтклифф 6 октября рассекретил документы, которые касаются возможных планов Хиллари Клинтoн в 2016 году обвинить Трампа в некоем сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность госсекретарем США использовала в служебных целях личную электронную почту. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.