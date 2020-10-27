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Экс-президента Киргизии Атамбаева переведут в колонию

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Бывшего президента Киргизии Атамбаева переведут из СИЗО-1 в колонию. Об этом во вторник, 27 октября, «РИА Новости» сообщили в госслужбе исполнения наказаний.

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По словам собеседника информагентства, Атамбаев может оказаться в колонии уже в течение дня.

Накануне Атамбаев объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в СИЗО-1 Бишкека.

Атамбаев поместили в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности 13 октября, так как судебное решение о его освобождении из-под ареста признанно незаконным, пишет «Газета.ру».

Суд в Бишкеке 6 октября вынес решение об изменении меры пресечения на домашний арест Атамбаеву.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Его задержали 8 августа 2019 года после штурма резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Парламент страны обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура обвинила экс-президента в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Сам он обвинения отрицает.

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