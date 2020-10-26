Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщил в понедельник, 26 октября, сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

Как он напомнил, политика перевели из следственного изолятора Госкомитета по национальной безопасности в СИЗО-1 Бишкека.

«Сейчас Атамбаев находится в подвальном помещении, где раньше содержались приговоренные к высшей мере наказания — расстрелу. Там нет даже элементарных условий», — цитирует адвоката ТАСС.

В начале октября протестующие освободили Атамбаева из заключения. 10 октября стало известно о его задержании. По данным Госкомитета нацбезопасности республики, экс-президента задержали за организацию массовых беспорядков в стране.

13 октября Атамбаева поместили в СИЗО ГКНБ республики.