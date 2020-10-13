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Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО

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Решение суда о домашнем аресте экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева признано незаконным, он водворен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Об этом сообщает агентство Akipress со ссылкой на ГКНБ во вторник, 13 октября.

«Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда города Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением», — говорится в сообщении.

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Указывается, что также рассматривается вопрос об отмене вышеуказанного постановления.

При этом, как отметили в ГКНБ, судебными органами рассматривается уголовное дело по Кой-Ташским событиям 2019 года. Тогда в августе в селе Кой-Таш спецназ Госкомитета национальной безопасности попытался взять штурмом дом Атамбаева и задержать его.

10 октября стало известно о задержании Атамбаева. По данным Госкомитета нацбезопасности республики, экс-президента задержали за организацию массовых беспорядков в стране.

Ранее в этот же день жена бывшего киргизского лидера заявляла журналистам, что задержали также сыновей ее супруга — Кадыра и Сейита Атамбаевых, а также Темирлана Султанбекова. По данным РЕН ТВ, после допроса сыновей экс-президента отпустили домой.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент 4 октября. В них участвовали 16 партий, но избирательный барьер преодолели четыре. Сторонники политсил, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Протестующие освободили из заключения Атамбаева, бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова и некоторых депутатов.

9 октября бывший киргизский президент выступил перед своими сторонниками, заявив, что во время митингов в пятницу в Бишкеке могут быть провокации.

После завершения выступления его сторонники направились в сторону центральной площади Ала-Тоо. Неподалеку от нее уже находились сторонники нового, назначенного парламентом премьер-министра Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы.

По факту столкновений в Бишкеке 9 октября возбуждено дело о массовых беспорядках.

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