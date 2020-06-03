Алмаз в клетке: в Киргизии судят бывшего президента Атамбаева

Киргизия — страна сложной судьбы. За годы независимости республика пережила две кровавые революции, в прошлом году стояла на пороге третьей. Тогда власти попытались арестовать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он забаррикадировался в собственном имении под Бишкеком и два дня отбивал атаки спецназа. Сейчас Атамбаев на скамье подсудимых, но скандалы не прекращаются. 1 июня экс-главу республики отстранили от судебных слушаний до конца процесса. «Известия» разбирались в подробностях уголовного дела, а также в хитросплетениях киргизской политики.

Дружба врозь

Алмазбек Атамбаев занимал должность президента Киргизии с 2011 по 2017 год. Конституция страны запрещала ему баллотироваться на второй срок. Поэтому Атамбаев ближе к концу каденции инициировал законодательную реформу. Киргизия превращалась в парламентскую республику, себя он видел в роли вечного премьер-министра с широкими полномочиями. Изменения оформились законодательно после референдума 2016 года.

На пост президента Атамбаев продвигал давнего друга, действовавшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова . Тому избирательная кампания давалась трудно — не хватало опыта публичной политики.

— Не умеет пиариться. Даже не может рассказать о сделанных делах. Просто работает, — жаловался Атамбаев. И сообщал «малоизвестные факты» о преемнике. Говорил, например, что Жээнбеков сыграл решающую роль в объединении страны, боролся с диктатурой свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

М1 Президентские выборы в Киргизии, 2017 год Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

После победы Жээнбекова на выборах планы Атамбаева пошли прахом. Новый глава государства довольно быстро обновил состав правительства и силовых структур. В этом Жээнбекову помог скандал, разразившийся в январе 2018 года. Тогда на ТЭЦ Бишкека произошла авария, часть города осталась без отопления, за окном при этом было 25 градусов мороза. В результате разбирательства вскрылись масштабные растраты. Обвинения предъявили 30 чиновникам, за решетку отправились два бывших премьер-министра, два министра, два мэра.

Атамбаев обвинил Жээнбекова в политических репрессиях и узурпации власти. Заявлял, что у действующего президента «колхоз в голове», обещал добиться отставки «шайки-лейки во главе с Сооронбаем».

— Прошу прощения за то, что всю жизнь, борясь с семейно-авторитарными режимами, не разглядел нутро этого человека, — говорил Атамбаев на одном из митингов.

Власти отвечали новыми уголовными делами. Бывшего президента заподозрили не только в воровстве при модернизации ТЭЦ, но и в присвоении земельных участков, незаконном обогащении и освобождении вора в законе Азиза Ботукаева. Последнее дело особенно примечательно. В 2013 году медики выявили у криминального авторитета рак крови. Заключенный вышел на свободу и покинул пределы Киргизии. Вскоре выяснилось, что медсправки были фальшивкой, а Ботукаева отпустили за взятку $2 млн.

Штурмовое предупреждение

В июне 2019-го депутаты киргизского парламента (Жогорку Кенеша) лишили Атамбаева неприкосновенности , отозвали госохрану. Политик начал готовиться к силовому противостоянию. Подъезды к его резиденции в поселке Кой-Таш под Бишкеком заблокировали бетонными блоками, на территорию завезли булыжники и оружие, несколько сотен сторонников разбили в селе лагерь из юрт.

м2 Столкновение полиции с местными жителями в селе Кой-Таш, 8 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Силовики попытались ворваться в Кой-Таш 7 августа. По данным госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), спецназовцы стреляли только резиновыми пулями. Защитники Атамбаева атаку отбили. Некоторые силовики сдали оружие, других избили. Один из пострадавших — замкомандира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков — скончался от ранений в больнице. Шестеро его коллег оказались в заложниках.

8 августа Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга в Бишкеке. 1000 его сторонников в масках и с палками попытались проникнуть в здание парламента. Но сам бывший президент на акцию не приехал из-за нового штурма резиденции. После длительных переговоров он сдался представителям МВД.

В октябре до суда дошло первое дело против Атамбаева — об освобождении Батукаева. Но рассмотреть его по существу долго не удавалось. Бывший президент попросту отказывался выходить из камеры и ехать в суд . Конвоиры не решались заламывать ему руки, поэтому заседания переносили. В декабре судья решил провести процесс в СИЗО, где содержится Атамбаев. Но и тут ничего не получилось — вскоре после начала мероприятия экс-президент просто встал и вышел из кабинета. Адвокат позднее пояснил, что его подзащитному не понравилась теснота .

М3 Мужчина во время столкновений с милицией на площади Ала-Тоо в Бишкеке, 9 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Эламан Карымшаков

Затем в суд передали дело о беспорядках в Кой-Таше, экс-президент в этом процессе участвовать согласился, чтобы помочь своим сторонникам. Скандал, однако, произошел и в ходе этого разбирательства. На заседании 1 июня Атамбаев отказался сидеть за стеклянным ограждением. По его словам, «в клетке» он не может сидеть из-за слабого здоровья. После этого судья отстранил Атамбаева от слушаний до вынесения приговора.

Сомализация всей страны

Эксперты говорят, что киргизская власть из-за дела Атамбаева оказалась в сложном положении. Политолог Александр Князев считает, что приговор при любом исходе вызовет недовольство части общества.

— Некоторые в Киргизии ждут серьезного наказания для бывшего президента. Другие относятся к нему лояльнее. Считают, что для оздоровления политической обстановки лучше подойдет мягкий вердикт, — отмечает собеседник.

Князев добавляет, что в октябре в Киргизии пройдут парламентские выборы.

— Но шансы на успех у сторонников Атамбаева низкие. В каком-то смысле бывший президент был удобен власти в качестве спарринг-партнера. Он заслонял собой других оппозиционеров, но нарастить популярность не мог из-за высокого антирейтинга. Теперь больше шансов на неожиданный исход голосования, — рассуждает политолог.

М4 Баннер на главных воротах резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш надалеко от Бишкека после его задержания Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов в беседе с «Известиями» напоминает, что Атамбаев стал первым киргизским президентом, который добровольно оставил высший пост. Аскара Акаева свергли в 2005 году, Курманбека Бакиева — в 2010-м.