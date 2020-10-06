Суд изменил меру пресечения экс-президенту Киргизии Атамбаеву

Суд в Бишкеке вынес решение об изменении меры пресечения на домашний арест бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, который является главным фигурантом дела о столкновениях в селе Кой-Таш 7–8 августа 2019 года. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, Первомайский районный суд отправил политика из-под стражи на домашний арест, пишет «Интерфакс».

В июне инстанция приговорила Атамбаева к 11 годам и двум месяцам тюрьмы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета.

Атамбаев находился под стражей в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии до окончания процесса о беспорядках в августе 2019 года. Из СИЗО в ночь на 6 октября его освободили сторонники. Участники акций протеста против результатов парламентских выборов в столице Киргизии, Бишкеке, протаранили грузовиками ворота здания Госкомитета национальной безопасности страны.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентного барьера на парламентских выборах. 6 октября ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования.