Счетная палата представила прогноз развития экономики России в 2021–2023 годах

Аналитики Счетной палаты рассчитали и представили прогноз развития экономики России на ближайшие три года. Документ оказался в распоряжении «Известий» во вторник, 27 октября.

Согласно прогнозам, в 2020 году в базовом сценарии внутренний валовой продукт (ВВП) России сократится на 4,2%, а в альтернативном варианте — на 4,8%.

«Различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: если на протяжении заметной части этого года ограничения сохранятся, то темп роста экономики Российской Федерации будет практически в два раза ниже, чем в базовом сценарии (1,3% против 2,2%)», — говорится в исследовании.

В 2022–2023 годах при базовом сценарии темпы роста ВВП России несколько повышаются — до 2,5–2,7% в год. Это соответствует предпосылкам о положительном влиянии на экономику России вернувшихся к докризисным показателям темпов роста мировой экономики и повышении цен на нефть к среднему многолетнему уровню.

«Темпы роста инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2021–2023 годах оцениваются нами в 2,5–4% в год, что явно недостаточно для заметного повышения структурных темпов роста выше 1,5% в год», — отмечается в прогнозе.

С 2021 года ожидается постоянный рост реальных доходов примерно на уровне 2% в год. Он объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику и предполагаемым повышением заработных плат в условиях продолжающейся сокращаться численности экономически активного населения и низких уровней безработицы.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что снижение валового внутреннего продукта России по итогам текущего года может составить менее 4%.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин не исключил, что в ходе своего восстановления на фоне пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика может столкнуться с острыми проблемами.