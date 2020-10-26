Прямой эфир

Мишустин дал прогноз по спаду ВВП в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года может составить менее 4%. Об этом 26 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами ее фракций.

Базовая неопределенность: ЦБ включил вспышку пандемии в макропрогноз
Регулятор затянул паузу в смягчении денежно-кредитной политики

«Мы рассчитываем, что около 4% потери ВВП будут в течение года. Есть разные оценки, но мы боремся за то, чтобы меньше 4% [было снижение ВВП]», — отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо пройти «между Сциллой и Харибдой» и сгладить негативные последствия для экономики, при этом не наращивая заимствования и не растрачивая Фонд национального благосостояния.

Кроме того, премьер выразил уверенность, что меры поддержки бизнеса, которые были приняты российским правительством, помогли избежать экономике страны «гораздо более сильного удара».

Ранее в понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России может восстановиться до докризисных показателей во II полугодии 2021 года.

При этом 19 октября Михаил Мишустин рассказал, что российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. В частности, по динамике ВВП во II, самом сложном, квартале Россия «выглядела привлекательнее» Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании, добавил премьер-министр.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020