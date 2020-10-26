Мишустин дал прогноз по спаду ВВП в 2020 году

Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года может составить менее 4%. Об этом 26 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и главами ее фракций.

«Мы рассчитываем, что около 4% потери ВВП будут в течение года. Есть разные оценки, но мы боремся за то, чтобы меньше 4% [было снижение ВВП]», — отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо пройти «между Сциллой и Харибдой» и сгладить негативные последствия для экономики, при этом не наращивая заимствования и не растрачивая Фонд национального благосостояния.

Кроме того, премьер выразил уверенность, что меры поддержки бизнеса, которые были приняты российским правительством, помогли избежать экономике страны «гораздо более сильного удара».

Ранее в понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России может восстановиться до докризисных показателей во II полугодии 2021 года.

При этом 19 октября Михаил Мишустин рассказал, что российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. В частности, по динамике ВВП во II, самом сложном, квартале Россия «выглядела привлекательнее» Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании, добавил премьер-министр.