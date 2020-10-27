Министр здравоохранения Ростовской области подала в отставку

После скандала с гибелью 13 пациентов на аппаратах ИВЛ в отставку ушла министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Об этом во вторник, 27 октября, пишет пресс-служба губернатора региона.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новым главой регионального минздрава стал занимавший пост замминистра по лечебной работе Александр Крат.

Быковская занимала пост главы министерства здравоохранения Ростовской области с 2004 года. Является доктором медицинских наук. Удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Она начала свою трудовую деятельность операционной медсестрой больницы скорой медицинской помощи № 2 г. Ростова-на-Дону. Помимо медицинского образования имеет еще экономическое и юридическое.

О смерти 13 пациентов коронавирусного госпиталя при городской больнице № 20 Ростова-на-Дону стало известно 21 октября.

По информации портала 161.ru, это произошло 11–12 октября. Журналисты сообщили, что погибшие задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ. Пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.

В ростовском управлении здравоохранения редакции подтвердили информацию о том, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов, добавив, что причина их смерти «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы».

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин заявил, что сообщения о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в больнице являются фейком.

Также стало известно, что Росздравнадзор проверит причину смерти пациентов с коронавирусом в больнице в Ростове-на-Дону.

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