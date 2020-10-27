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В Ростове-на-Дону уволили начальника горздрава
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В Ростове-на-Дону уволили начальника горздрава

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В Ростове-на-Дону в отставку ушла начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая, сообщает портал DonDay.ru.

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«26 октября Надежда Левицкая вышла на работу из отпуска и проработала всего сутки. 27 октября ее уволили», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уже подписал соответствующие документы.

В должности начальника управления здравоохранения города Левицкая работала с 2013 года.

По информации портала, увольнение может быть связано с происшествием в городской больнице № 20, где ранее якобы из-за нехватки кислорода погибли 13 пациентов.

Левицкая на пресс-конференции днем ранее заявляла, что проверка по факту гибели пациентов в госпитале № 20 не выявила перебоев в поставке кислорода в медицинское учреждение, но исполняющий обязанности руководителя медучреждения придерживается другой позиции.

Два работающих в «красной» зоне сотрудника медицинского учреждения подтвердили, что пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа, информировал 21 октября портал «161.ru».

Пять человек умерли в реанимации и еще несколько — в общем отделении госпиталя, сообщил порталу неназванный источник в системе здравоохранения города.

По данным городского управления здравоохранения, 12 октября в госпитале при ГБ № 20 умерли 13 пациентов, причина смерти которых будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы. За предыдущие сутки там скончались 6 больных, а 14 октября — 5. Всего со дня открытия 5 мая и до 14 октября в госпитале при 20-й больнице умерли 274 пациента — на 12 октября пришлась 20-я часть всех смертей, пишет портал.

26 октября стало известно, что врач, дежуривший в 20-й больнице Ростова-на-Дону, упомянул в нехватку кислорода в своем рапорте.

Он отметил, что перебои с подачей кислорода пациентам с коронавирусом в «красной зоне» начались еще вечером 11 октября. Врачам пришлось подключить резерв реанимации, чтобы обеспечить достаточную концентрацию подаваемой кислородной смеси к больным.

Позже этот запас закончился, только через 40 минут подача кислорода в основную систему возобновилась. Врач подчеркивает, что в этот промежуток времени он поставил в известность по телефону руководителя госпиталя и кислородную службу.

Ранее, 21 октября, глава Ростовской области Василий Голубев, упомянув 20-ю больницу, потребовал держать ситуацию с обеспечением кислородом медучреждений на контроле, отслеживая все информационные вбросы по этой теме.

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