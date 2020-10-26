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Дежурный врач подтвердил нехватку кислорода в ростовском госпитале

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Врач, дежуривший в госпитале больницы № 20 Ростова-на-Дону, где умерли 13 пациентов с коронавирусом, указал нехватку кислорода для пациентов в своем рапорте. Документ оказался в понедельник, 26 октября, в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

В отчете сказано, что перебои с подачей кислорода пациентам с коронавирусом в «красной зоне» начались еще вечером 11 октября. Врачам пришлось подключить резерв реанимации, чтобы обеспечить достаточную концентрацию подаваемой кислородной смеси к больным.

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Позже этот запас закончился, только через 40 минут подача кислорода в основную систему возобновилась. Врач подчеркивает, что в этот промежуток времени он поставил в известность по телефону руководителя госпиталя и кислородную службу.

В понедельник в ходе брифинга комиссии, созданной после гибели больных, было подтверждено, что данный рапорт дежурного врача был получен.

При этом начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая на пресс-конференции 26 октября заявила, что проверка по факту гибели пациентов с коронавирусом в госпитале № 20 не выявила перебоев в поставке кислорода в медицинское учреждение.

«Но этот факт смогут проверить только следственные органы, которые сейчас этим вопросом занимаются в полном объеме, а также Роспотребнадзор РФ и Росздравнадзор», — сказала она.

По ее словам, техническая служба отмечает, что перебоев не было, но исполняющий обязанности руководителя медучреждения придерживается другой позиции.

О смерти 13 пациентов коронавирусного госпиталя при Городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, которые задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ, стало известно 21 октября.

По информации портала 161.ru, это произошло 11–12 октября. пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. Пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.

В ростовском управлении здравоохранения подтвердили информацию о том, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов, добавив, что причина их смерти «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы».

Ростовские власти, в свою очередь, опровергли данные о смерти пациентов из-за сбоя подачи кислорода.

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