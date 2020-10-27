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Песков уточнил возможность встречи Путина с президентом Абхазии в Москве

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Президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией в ходе рабочего визита последнего в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 27 октября.

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«Нет. В ближайшее дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано. Но это не означает, что не может быть контактов по другим направлениям», — заключил он.

О том, что Бжания отправился с рабочим визитом в Москву, стало известно накануне. Как сообщали в его пресс-службе, глава республики проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

В конце сентября Путин подтвердил намерение Москвы оказывать содействие Сухуму в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности. Об этом говорилось в поздравительной телеграмме российского лидера президенту Абхазии по случаю Дня Победы и независимости республики.

Глава государства тогда подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Кроме того, президент выразил уверенность, что дальнейшее развитие двусторонних связей отвечает коренным интересам граждан двух стран.

В мае Путин подписал указ о выплатах до 75 тыс. рублей ветеранам — гражданам России, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. В сентябре прошлого года российский президент распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

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