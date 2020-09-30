Путин подтвердил намерение оказывать всестороннюю поддержку Абхазии

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение Москвы оказывать содействие Сухуму в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности. Как сообщила в среду, 30 сентября, пресс-служба Кремля, об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера президенту Абхазии Аслану Бжании по случаю Дня Победы и Независимости Республики.

«Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие двусторонних связей отвечает коренным интересам граждан двух стран.

В мае Путин подписал указ о выплатах до 75 тыс. рублей ветеранам — гражданам России, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

В сентябре прошлого года Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.