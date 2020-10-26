Президент Абхазии отправился в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву, где проведет ряд встреч. Такую информацию в понедельник, 26 октября, передает пресс-служба главы республики.

«Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации», — приводит «РИА Новости» сообщение.

В конце сентября президент России Владимир Путин подтвердил намерение Москвы оказывать содействие Сухуму в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности. Об этом говорилось в поздравительной телеграмме российского лидера президенту Абхазии по случаю Дня Победы и независимости республики.

Глава государства тогда подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Кроме того, президент выразил уверенность, что дальнейшее развитие двусторонних связей отвечает коренным интересам граждан двух стран.

В мае Путин подписал указ о выплатах до 75 тыс. рублей ветеранам — гражданам России, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. В сентябре прошлого года российский президент распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.