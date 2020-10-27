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Источник сообщил о двух погибших при перестрелке сотрудниках ОМОНа и СОБРа в Чечне

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Два человека погибли в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками ОМОНа и СОБРа в Чечне. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

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Среди погибших — один боец СОБРа и один гражданский.

«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБРа и ОМОНа, в результате которой погибли два человека, среди которых — один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский», — заявил собеседник агентства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и точное количество пострадавших в результате стрельбы.

16 октября в городе Назрани Республики Ингушетия произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными лицами. На следующий день стало известно, что силовики ликвидировали одного боевика в ходе спецоперации в городе.

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