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В Назрани произошла перестрелка между силовиками и неизвестными

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В ингушской Назрани произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными лицами, сообщает в пятницу, 16 октября, «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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«Предположительно, вечером в пятницу в одном из округов Назрани завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, в данный момент место перестрелки и прилегающие к нему дороги перекрыты военными грузовиками «Урал».

Источник добавил, что в ходе перестрелки прозвучал взрыв, предположительно, в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники.

В региональном управлении МЧС сообщение о возгорании машины марки ВАЗ подтвердили. По информации ведомства, инцидент произошел примерно в 22:03 на 566-м км федеральной автодороги Р-217 в районе «Магасского круга».

13 октября стало известно, что два силовика погибли в ходе перестрелки с боевиками в Грозном, еще один получил ранение.

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