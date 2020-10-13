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НАК уточнил число погибших при перестрелке в Грозном силовиков

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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что в ходе контртеррористической операции в Грозном 13 октября погибли двое, а не трое силовиков, как сообщалось ранее.

«В ходе КТО в Чеченской Республике погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение», — говорится в сообщении информационного центра НАКа.

Смерть двух правоохранителей ранее подтвердил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, боевики приехали в регион из-за рубежа, на данный момент ситуация в Грозном спокойная.

Спецоперация проходила в Октябрьском районе Грозного. Там произошло столкновение правоохранителей с боевиками, был введен режим КТО. В результате были ликвидированы четверо преступников.

Также сообщалось, что власти окажут помощь семьям погибших силовиков.

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